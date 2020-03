Super Tuesday: ’Joementum’ Biden en Bernie Sanders aan kop

Voormalig vice-president Biden (77) won in staten waar hij niet eens campagne had gevoerd. De serie aan endorsements die hij vanuit de partij kreeg, zullen daar flink bij geholpen hebben. Ook voormalig concurrenten Pete Buttigieg en Amy Klobuchar gingen achter hem staan.

Biden reageerde uitgelaten op de ongelooflijke comeback die hij maakte. „Ons werd verteld dat het over zou zijn op Super Tuesday. Nu zou het wel eens over kunnen zijn voor die andere vent.” Met „die andere vent” bedoelde Biden waarschijnlijk Michael Bloomberg. De miljardair en oud-burgemeester van New York deed voor het eerst mee, en aasde op dezelfde kiezers als Biden. Maar hij kon geen potten breken.

De Democratische nominatie wordt hiermee een tweestrijd tussen Bernie Sanders en Joe Biden. Sanders haalde drie staten binnen waaronder, ook de grootste staat, Californië. Dat is belangrijk, want in die staat zijn veruit de meeste gedelegeerden te winnen. Die gedelegeerden stemmen deze zomer tijdens de Democratische partijconventie voor hun kandidaat.

Tellers zijn nog bezig

In Californië en Texas wordt nog geteld. Het is al zeker dat Sanders Californië gaat winnen, maar het is nog niet duidelijk hoever Biden achter hem ligt. In de zuidelijke staat Texas is het op dit moment nog een spannende strijd, al lijkt Biden volgens Amerikaanse media het ’Joementum’ te hebben. De stemverhoudingen zijn belangrijk, omdat de gedelegeerden proportioneel worden toegekend. Texas wordt gezien als een van de hoofdprijzen op Super Tuesday, de dag waarop de Democraten voorverkiezingen houden in 14 staten. In de zuidelijke staat zijn 228 ’delegates’ te verdelen.

Het lijkt er dus op dat de strijd tussen de linkse Sanders - vooral populair onder jongeren - en de centrum-kandidaat Biden nog lang niet gestreden is, en nog tot aan de conventie zou kunnen duren. Iets dat een week geleden nog onmogelijk leek. Het is in ieder geval wel duidelijk dat Biden door het partij-establishment wordt gesteund. Sanders zou te radicaal zijn om in november kans te maken tegen Trump.

Voor de kandidaten Elizabeth Warren en Michael Bloomberg zou Super Tuesday het einde van hun campagnes kunnen betekenen. Warren wist niet eens haar eigen thuisstaat te winnen. Bloomberg investeerde onder meer 500 miljoen dollar aan campagnespotjes en advertenties, maar wist alleen de caucus op Samoa te winnen.