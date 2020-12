Cocaïnebende opgerold, elf arrestaties in de Randstad

De elf variëren in leeftijd van 20 tot 33 jaar. Ze werden vorige week al opgepakt, na een reeks invallen in 22 huizen, twee bedrijfspanden en drie kluizen in een bank in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Almere en Barendrecht. De recherche nam ook 269 kilo cocaïne, 300.000 euro aan contant geld, zestien voertuigen, één boot, luxe kleding, horloges en sieraden in beslag.

Het onderzoek naar deze bende kwam dit voorjaar op gang na de vondst van 4200 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen op 22 april. Bij deze actie zijn destijds al veertien verdachten aangehouden, grotendeels afkomstig uit Amsterdam Zuidoost.