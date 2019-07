’Preventieve borstamputatie is niet nodig’

De overlevingskansen van vrouwen dit gen dragen, zijn vrijwel even groot wanneer ze hun borsten behouden en zich elk half jaar laten controleren, schrijft het AD. Lange tijd werd gedacht dat de kans op overleving het grootst was wanneer vrouwen hun borsten laten weghalen voordat ze ziek worden. Het Erasmus MC in Rotterdam toont voor het eerst aan dat dat niet klopt.

Zo’n honderd tot tweehonderd vrouwen laten elk jaar hun borsten preventief verwijderen, omdat zij door een genfout een heel grote kans op borstkanker hebben. Bij dragers van de twee erfelijke genfouten BRCA1 en BRCA2 is de kans op de ziekte te krijgen 60 tot 80 procent.

Hoewel de uitkomst van dit onderzoek goed nieuws is voor toekomstige patiënten, kan het nieuws hard aankomen bij vrouwen die al een borstamputatie achter de rug hebben. „Je borsten laten verwijderen is voor elke vrouw heftig. Het doet iets met je zelfbeeld en seksualiteit. Voor de vrouwen die nog worstelden, is het fijn om te weten dat ze écht een keuze hebben”, zegt onderzoekster en epidemioloog Annette Heemskerk-Gerritsen.