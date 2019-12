Voetgangers aangereden in Limburg, één dode

Ⓒ ANP XTRA

Hegelsom - Twee voetgangers zijn vrijdagavond rond 19.00 uur aangereden in de Spoorstraat, in het Limburgse Hegelsom. Eén voetganger, een vrouw, is bij het incident om het leven gekomen. De tweede voetganger, een man, raakte zwaargewond maar is volgens een politiewoordvoerder wel aanspreekbaar.