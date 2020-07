Honderden Nederlandse soldaten in snel inzetbaar ’EU-leger’

Alles wordt gecoördineerd vanuit de kazerne in het Duitse Stadtallendorf, waar de Nederlandse brigadegeneraal Maurice Timmermans de tweede man is.

De EU Battle Group, zoals het leger officieel heet, bestaat uit 4100 soldaten. Duitsland zorgt vanaf juli voor het merendeel van de troepen met 2600 soldaten van de Division Schnelle Kräfte, waar 11 Luchtmobiele Brigade sinds zes jaar is ondergebracht. DSK-generaal Andreas Hannemann voert het hoofdcommando: „Als wij worden gevraagd, staan we onmiddellijk paraat.”

Aanvulling van NAVO

Wereldwijd, maar ook in Europa, kunnen de manschappen worden ingezet. Het gaat om vredesoperaties, het voorkomen van conflicten, ontwapening, het bieden van militaire assistentie, en humanitaire en reddingsoperaties. In tegenstelling tot de Duitse kanselier Merkel weigert premier Rutte te spreken van een EU-leger. De Europese strijdmacht zou een aanvulling, geen vervanging van de NAVO moeten vormen.

„Vanuit Nederland doen er Chinook- en Apache-helikopters met de EU Battle Group mee”, zegt generaal Hannemann. De Duitsers zijn met 26 Airborne Regiment van de partij. Of het multinationale commando en het overleg met vele landen niet moeilijk is? „Ik was commandeur in Noord-Afghanistan, had daar met 22 verschillende naties te maken”, zo antwoordt de generaal.

Volgens hem zitten zijn manschappen op ’gepakte kisten’. Het zijn al 118 containers. Binnen drie dagen moeten ze de Duitse kazerne van Stadtallendorf kunnen verlaten, om twee dagen later al ter plekke voor ten minste 120 dagen inzetbaar te zijn. Bijvoorbeeld om vliegtuigkapingen, terroristische aanslagen of sabotageacties tegen te gaan.