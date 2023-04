Beer doodt Italiaanse jogger (26) in bos Trentino

De 26-jarige Andrea Papi kwam om het leven tijdens het joggen in het bergachtige gebied nabij zijn dorp Caldes in de regio Trentino. Zijn familie sloeg alarm toen hij niet terugkeerde en een zoekteam vond zijn lichaam.

Hij had diepe wonden aan de nek, armen en borst en uit een autopsie bleek dat hij is aangevallen door een beer. Vorige maand was in dezelfde streek al een man aangevallen door een beer. Dat bracht een nieuwe discussie op gang over de gevaren van de dieren, die daar tussen 1996 en 2004 opnieuw werden uitgezet.

Afgeschoten

De autoriteiten hebben besloten het dier op te sporen en af te maken. Maar critici benadrukken dat beren normaal gesproken afstand houden van mensen. De lokale overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen uit gebieden blijven waar vrouwtjesberen hun jongen grootbrengen, aldus een dierenactiviste.