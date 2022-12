Rutte grapt naar Biden: ’football’ wint van ’soccer’

De premier reageerde met zijn berichtje op een eerdere video van president Biden. Daarin zegt Biden, die een bal aanneemt van de Amerikaanse aanvoerder Tyler Adams: „It’s called soccer, go USA!.”

Het woord ’soccer’ komt van ’association football’, wat eerst werd afgekort als ’assoccer’. Dit om onderscheid te maken met ’rugby football’, wat later werd afgekort tot ’rugger’. Ook in Zuid-Afrika, Ierland, Nieuw-Zeeland en Australië spreekt men van ’soccer’. De rest van de Engelssprekende wereld heeft het wel over ’football’.

„Sorry Joe”, schrijft Rutte met een knipoogje. „Football won.” Vooralsnog heeft de Amerikaanse president nog niet gereageerd op het berichtje.