Onderzoek Staghouwer in tijd van teruglopende koopkracht CU-minister toverde vleestaks als konijn uit de hoed

Door Mike Muller en Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

De vleestaks lag tijdens de coalitieonderhandelingen al op tafel, bevestigen bronnen. Ⓒ ANP/HH

Irritatie in de regeringscoalitie: dat is het resultaat van de truc met de vleestaks die minister Henk Staghouwer dinsdag heeft uitgevoerd. Als een konijn uit de hoge hoed toverde de CU-bewindsman het idee weer op tafel. Dat zet VVD en CDA in hun hemd. Zij proberen de scherpe randjes eraf te vijlen, maar blokkeren het onderzoek niet. De hamvraag in Den Haag is: hoe kan het toch dat dit idee steeds weer opduikt?