Propvolle asielopvang moet per 1 november worden uitgebreid met 3000 plekken

Nu zijn er grote problemen met de opvang van asielzoekers. Het is zelfs zo erg, dat in Ter Apel asielzoekers op veldbedden en stoelen moeten slapen.

Er zitten 31.500 personen in een Coa-opvang, rekent Broekers voor. „Waarvan 11.000 vergunningshouders die eigenlijk in een woning hadden moeten krijgen, het zit inderdaad vol.” Per 1 november komen er 3000 plekken bij, beweert de bewindsvrouw. „We hebben toezeggingen van hoogstwaarschijnlijk 3000 plekken maar we hebben nog veel meer nodig.”

Er zijn goede afspraken gemaakt, zegt Broekers. „Van het grootste deel weet ik bijna zeker dat het in orde komt.” Dat is nodig ook, omdat het demissionaire kabinet maandag aankondigde dat er nog circa 2100 Afghanen naar Nederland worden gehaald.

De problemen zijn volgens Broekers ontstaan door ’een korte piek’. „Voor de zomer is het opeens toegenomen. Er wordt hard aan gewerkt, na 1 november zijn we heel wat verder. We proberen de piek van komende weken op te lossen.”