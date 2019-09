Agenten in de straat waar Wiersum werd doodgeschoten. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Opnieuw lijkt een schutter van jonge leeftijd de trekker te hebben overgehaald. De man die gistermorgen in Amsterdam advocaat Derk Wiersum liquideerde is volgens de politie een tiener van hoogstens 20 jaar oud. Misdaadorganisatie weten moeiteloos jonge schutters of ’hitters’ te rekruteren.