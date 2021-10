Premium Het beste van De Telegraaf

Drie portretten, verdeeld over drie generaties. Indische opvoeding: ’Iedereen is altijd welkom en eet mee’

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Renske Jansen Ⓒ Rene Bouwman

Staatssecretaris Blokhuis lanceerde maandag het plan ’Collectieve Erkenning Indische gemeenschap in Nederland – een extra gebaar 2021-2024’, waarbij aandacht wordt besteed aan de Indische gemeenschap in de maatschappij. Ons land telt vele honderdduizenden ‘Indo’s’ die een belangrijke plek in de samenleving innemen, maar hun cultuur niet verloochenen. Drie portretten, verdeeld over drie generaties.