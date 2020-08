Hond getrapt bij beroving in bos bij Goirle

Rond 14.00 uur werd het slachtoffer gepasseerd door twee mountainbikers. Plots keerden zij om en eisten de twee de sieraden van de wandelaar op.

Het slachtoffer was naar hun mening niet snel genoeg met het afstaan van zijn bezittingen, waarop ze besloten de hond te mishandelen. De hond begon door de mishandeling te janken.

Daders op de vlucht

Iets later, toen de man zijn sieraden had afgegeven, gingen de dieven ervandoor richting de Roovertsche Leij.

De man en zijn hond bleven na de beroving verbouwereerd achter.

Kort na de beroving kwam de man twee andere wandelaars tegen die voor het slachtoffer de politie hebben gebeld. Diverse eenheden kwamen ter plaatse om te zoeken naar de verdachten, maar niemand werd aangetroffen die aan het gegeven signalement voldeed.

Signalementen

De politie is dus nog op zoek naar de dieven. Eén van hen is ongeveer 1,95 meter lang. Hij is blank en heeft een normaal tot slank postuur. Hij heeft kort gemillimeterd haar, droeg een korte spijkerbroek en een wit T-shirt met vlammen erop. De andere man wordt ongeveer 1,70 meter lang geschat. Ook hij is blank en mager. Hij had kort haar met daarin veel gel, hij droeg een wielrentenue van Jumbo Visma en klikschoenen. Opvallend was dat zijn mountainbike grote zogenoemde 'tube-wielen' had.