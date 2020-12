Jongeren beroofd door leeftijdsgenoten bij vuurwerkdeal

Binnenland

Kerstcadeaus uit kofferbak gestolen: ’Mijn kinderen zijn behoorlijk verdrietig’

Damian Bobiński uit het Brabantse Steenbergen is radeloos. In de nacht van 24 op 25 december zijn alle kerstcadeaus van zijn kinderen uit de kofferbak gestolen. De jacht op de daders is geopend. „Ik zou ze graag willen vinden om ze voor te stellen aan mijn kinderen waarvan ze Kerstmis hebben bedorve...