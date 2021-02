Man rent ’penisvormige’ rondes om aandacht te vragen voor goed doel

In zijn dagelijks leven installeert en repareert Linsell airco’s. In zijn vrije tijd trekt hij graag zijn sportschoenen aan om een rondje te gaan rennen. In gesprek met Welwyn Hatfield Times vertelt hij: „Ik had ’Dick Run Claire’ (een soortgelijke Amerikaanse actie, red.) voorbij zien komen en bedacht dat ik ook wel zoiets kon proberen. Ik deelde mijn plan op Facebook en iedereen reageerde enthousiast.”

Ⓒ Adam Linsell

Sommige rondes zijn vier kilometer, andere zo’n zeven. Gemiddeld sprint hij zo’n zes kilometer door de buurt.

Als het koud is, krimpen de rondes niet, zo grapt de Engelse krant. De route wordt van tevoren bedacht. Als het zo uitkomt rent de Engelsman er juist een aantal details bij.

Na een ronde deelt Linsell zijn route op sociale media, mét daarbij het linkje naar de inzamelingsacties. Zijn streefbedrag is inmiddels ruimschoots behaald.