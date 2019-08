Zelfs Poetin wilde Hans’ wagens zien

Hans Ribbens ging er al vaker met de beker vandoor. Ⓒ Jérôme Wassenaar

BAARN - Wat de hondententoonstelling is voor rashonden, dat is het concours d’elegance voor klassieke auto’s. De plek waar alleen de beste en mooiste in hun soort met een beker naar huis gaan. Gisteren en vandaag heeft op het terrein van paleis Soestdijk het belangrijkste Nederlandse concours plaats.