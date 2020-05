Gidsland Zuid-Korea opnieuw in ’crisissituatie’: parken en scholen toch weer dicht

Aardige rijen op vrijdag voor een testcentrum in Seoul, allemaal alvast met een mondkapje. Ⓒ AFP

SEOUL - Nadat Zuid-Korea de coronamaatregelen begin deze maand in snel tempo versoepelde en zelfs nachtclubs open mochten, spreken gezondheidsofficials in Seoul nu van een ’crisissituatie’. Het aantal besmettingen loopt op en parken, musea, theaters en tweehonderd scholen zijn in allerijl terug dichtgegooid. De wereld kijkt met argusogen mee.