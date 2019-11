Doden bij beschietingen tussen Israël en Gaza

Er werd onder meer een motor met twee mensen erop vanuit de lucht aangevallen. Ze zouden lid zijn geweest van Islamitische Jihad. Eerder vielen de Israëlische strijdkrachten vanuit de lucht de woning aan van de plaatselijke commandant van de strijdgroep, Baha Abu al-Ata. Hij is daarbij samen met zijn vrouw gedood.

De Palestijnse groep reageerde samen met de beweging Hamas met een golf van raketten richting Israël. Volgens het Israëlische leger zijn sinds dinsdagochtend tegen de tweehonderd projectielen vanuit de Gazastrook afgevuurd. Verschillende raketten veroorzaakten schade in Israël. Tientallen mensen raakten gewond.

De Israëlische premier Netanyahu noemde Baha Abu al-Ata "de drijvende kracht achter terreur in de Gazastrook". Daarom is besloten hem uit de weg te ruimen, zei Netayahu. De Israëlische legerleider Aviv Kochavi zei dat al-Ata bezig was het broze bestand van Israël en de islamitische Hamas in de Gazastrook te ondermijnen. Hamas domineert de strook al jaren.

In mei nog bestookte Israël de Gazastrook. Daarbij vielen zeker 25 doden en meer dan 150 gewonden. In Israël vielen tijdens die escalatie van de strijd tussen Israëli's en Palestijnen vier doden en 125 gewonden. Palestijnen schoten toen honderden projectielen af.

Een van de tientallen raketten die Palestijnse strijders vanuit de Gazastrook hebben afgeschoten is in de kuststad Ashdod op een druk kruispunt beland. Een verkeerscamera legde vast hoe het projectiel een witte auto net miste. De Palestijnse projectielen zijn doorgaans niet erg doelmatig. In de Israëlische plaats Netivot, 15 kilometer ten zuidoosten van Gaza, is wel een huis geraakt, maar daar vielen geen slachtoffers.

Premier Benjamin Netanyahu luitenant-generaal Aviv Kochavi maken het nieuws van het tweede uitgeschakelde IJ-kopstuk bekend. Ⓒ AFP

