Nieuwe aanval Israël: ook tweede kopstuk dood

Eerder vielen de Israëlische strijdkrachten vanuit de lucht de woning aan van de plaatselijke commandant van de strijdgroep, Baha Abu al-Ata. Hij is daarbij samen met zijn vrouw gedood.

De Palestijnse groep reageerde samen met de beweging Hamas met een golf van raketten die richting Israël zijn afgevuurd, onder meer op kuststad Tel Aviv, waar het luchtalarm ook afging. Volgens het Israëlische leger zijn sinds dinsdag vijftig projectielen op het zuiden en midden van het land afgevuurd. Twintig zijn er onderschept.

Een van de tientallen raketten die Palestijnse strijders vanuit de Gazastrook hebben afgeschoten is in de kuststad Ashdod op een druk kruispunt beland. Een verkeerscamera legde vast hoe het projectiel een witte auto net miste. De Palestijnse projectielen zijn doorgaans niet erg doelmatig. In de Israëlische plaats Netivot, 15 kilometer ten zuidoosten van Gaza, is wel een huis geraakt, maar daar vielen geen slachtoffers.

Burgerschild

„Terroristen denken dat ze burgers kunnen raken en zich achter burgers kunnen verbergen”, zei premier Benjamin Netanyahu, doelend op de werkwijze van de terreurorganisaties in Gaza, die zich vaak bewust verschuilen en ophouden in woonwijken of bij scholen. „We hebben laten zien dat we de terrorist kunnen raken met minimale schade aan burgers. Iedereen die denkt dat ze onze burgers kunnen raken en ermee wegkomen, heeft het mis. Wie ons slaat, zullen wij terugslaan.”

Premier Benjamin Netanyahu luitenant-generaal Aviv Kochavi maken het nieuws van het tweede uitgeschakelde IJ-kopstuk bekend. Ⓒ AFP

