SP Groningen roept wethouder Diks op matje na ’denigrerende’ uitspraken over armoede

Bij de start van een gemeentelijk programma Kansrijke Start vrijdag gaf de wethouder een interview aan de lokale omroep OOG.

Uitspraak

OOG citeert de wethouder met de uitspraak: „Mensen in armoede moeten goed nadenken voordat ze aan kinderen beginnen.” Dat leidt vrijdagavond meteen al tot heftige reacties op Twitter.

’Badinerend en denigrerend’

De uitspraak is ook de SP-fractie in het verkeerde keelgat geschoten. Fractieleider Jimmy Dijk wil dat de wethouder woensdag tekst en uitleg geeft. Hij noemt Diks’ uitspraken denigrerend en badinerend. „De wethouder moet zich bezig houden met inkomensondersteuning. Enkel wijzen op individueel gedrag is stigmatiserend.”

Uitspraak niet gedaan

Diks op haar beurt ontkent de gewraakte uitspraak te hebben gedaan. ’Het programma Kansrijke Start helpt vrouwen een goede afweging te maken over het goede moment voor een zwangerschap. Een ondersteuning die we trouwens al jaren bieden’.

Diks voegt eraan toe dat dat iets heel anders is dan ’de implicatie dat we mensen in armoede willen beletten kinderen te krijgen. Dit programma dwingt vrouwen nergens toe. Het kan ze helpen een weloverwogen keus te maken’.

Opspraak

Voor haar wethouderschap was Diks Kamerlid voor GL. Ze raakte in opspraak omdat ze jarenlang de maximale vergoeding voor woonkosten van 46.000 euro had opgestreken, terwijl de regeling daar niet voor was bedoeld. Ze kreeg de vergoeding namelijk omdat ze Leeuwarden als woonadres had opgegeven, terwijl ze het leeuwendeel van de tijd in haar appartement in Den Haag verbleef. Na het rumoer daarover stortte ze het geld terug.