’Belangrijkste onbekende hackerscollectief’ valt drie nucleaire onderzoekscentra aan

Van de websites van de drie instituties werden door de hackers neppe inlogpagina’s gemaakt. Ook mailden de hackers naar onderzoekers van de centra in een poging om hun wachtwoorden te vergaren.

De aanvallen vonden plaats op het moment dat experts van de Verenigde Naties de grootste nucleaire kernreactor in Oekraïne kwamen inspecteren. Er waren toen veel zorgen rond deze kerncentrale omdat rondom het terrein veel werd geschoten. Het is niet duidelijk of de pogingen ook succesvol waren. Geen van de instituties wilden op vragen van Reuters antwoorden.

Bekijk ook: Politie Italië verijdelt cyberaanvallen tijdens Songfestival

De hackersgroep zou actiever zijn geworden met het aanvallen van westerse bondgenoten sinds het begin van de invasie van Oekraïne. De groep kwam op de radar van westerse inlichtingendiensten na een aanval op de Britse buitenlandse dienst.

,,Dit is een van de belangrijkste hackerscollectieven waar je nog nooit van hebt gehoord”, aldus Adam Meyers, senior vice-president van onderzoek bij het Amerikaanse cybersecuritybedrijf CrowdStrike. Volgens hem dient de groep voor de directe informatievoorziening van het Kremlin.