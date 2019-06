’Biedt kwetsbaar kind op vakantiepark hulp’

Een deel van die gezinnen kan geen reguliere woning krijgen of wil onder de radar blijven. Kinderen uit zo'n gezin groeien op in een kwetsbare en soms zelfs risicovolle situatie. "We kennen de verhalen van kinderen die zich niet veilig voelen op het park, die opgroeien in vervallen caravans en die te maken hebben met veel onzekerheid in hun leven", aldus Kalverboer.

Zij roept de burgemeesters en wethouders op om binnen hun gemeente in kaart te brengen om hoeveel kinderen het gaat. "Zolang wij deze kinderen niet goed in beeld hebben, krijgen zij niet de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben", zegt Kalverboer. Zij vindt dat gemeenten een stabiele woonsituatie moeten regelen. "Dit is bij voorkeur een reguliere woning, maar het kan met de juiste ondersteuning ook op het vakantiepark."

Kalverboer deed onderzoek naar de situatie van de kinderen naar aanleiding van de probleemcamping Fort Oranje, die zij in 2017 bezocht. Dat bezoek leidde tot "zeer zorgwekkende signalen". De Ombudsman hoopt dat gemeenten positief en actief reageren op haar verzoek, bijvoorbeeld door sociale wijkteams te plaatsen op vakantieparken.