Officieel hittegolf, maar na vandaag wordt het koeler

Volgens MeteoGroup werd om 02.00 uur een temperatuur van 28 graden gemeten in De Bilt. Daardoor is een hittegolf in Nederland een feit. Op andere plekken was het nog warmer. Bij Schiphol kwam het kwik ’s nachts zelfs boven de 30 graden uit. Volgens MeteoGroup is dat nooit eerder voorgekomen.

Regionaal was in Twente en Maastricht donderdag al sprake van een hittegolf. Weeronline denkt dat in het oosten zelfs een superhittegolf mogelijk is, een term die Weeronline vorig jaar in het leven heeft geroepen. Daarvoor moet de temperatuur vijf dagen op rij boven de 30 graden komen, waarbij het drie keer 35 graden of meer wordt.

Vandaag warm, daarna kouder

Vandaag wordt het nog een keer zeer warm met temperaturen tussen 33 (aan zee) en 39 graden in Limburg. Volgens Weeronline loopt de temperatuur vanaf de ochtend snel op.

Vrijdagavond en in de nacht naar zaterdag is vooral in het zuiden en westen van het land kans op enkele stevige regen- en onweersbuien. In het noorden en oosten blijft het droog. Koud wordt het niet - de minimumtemperatuur komt uit op 19 tot 21 graden - maar de superhete dagen zijn dan voorlopig voorbij.