Meer reisbeperkingen voor Italianen tijdens de feestdagen

In Italië is momenteel al een gedeeltelijke lockdown van kracht om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het land is opgedeeld in drie risicozones die met kleurcodes van elkaar worden onderscheiden: rood, oranje en geel. In de rode gebieden moeten mensen waar mogelijk thuisblijven, terwijl het reizen tussen de minder zwaar getroffen gele zones nog is toegestaan.

Daar komt rond de feestdagen tijdelijk verandering in. Italianen mogen op 25 en 26 december en op 1 januari hun woonplaats niet verlaten. Het blijft vermoedelijk niet bij die maatregelen. De regering besluit naar verwachting ook nog tot een verplichte quarantaineperiode van 10 dagen voor mensen die uit het buitenland komen. Die maatregel zou onder meer bedoeld zijn om te voorkomen dat mensen gaan skiën in buurlanden.