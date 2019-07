Amsterdams hotel alsnog dichtgetimmerd na tweede aanslag

AMSTERDAM - Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema neemt geen risico met Hotel Parkview aan de Korte Van Eeghenstraat in Amsterdam Oud-Zuid. Na de tweede aanslag in de nacht van 5 op 6 juli, die een enorme ravage in de straat naast het Vondelpark veroorzaakte, is het ’familiehotel’ voor onbepaalde tijd gesloten. De eigenaren vechten de sluiting maandag 22 juli aan via een kort geding.