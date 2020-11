Verbazing bij kunstenaar na metro-ongeluk Spijkenisse

Het kunstwerk Walvisstaarten in Spijkenisse met daarop het metrostel. Ⓒ ANP / HH

Spijkenisse - Volgens Maarten Struijs, de ontwerper van het kunstwerk Walvisstaarten in Spijkenisse, is het beeld van de beschadigde metro, balancerend op een hoogte van zo’n 10 meter, een kunstwerk op zich. Met verbazing laat hij aan de NOS weten dat hij nooit had verwacht dat het kunstwerk de ontspoorde metro zou kunnen dragen