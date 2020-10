Commissie in Oostenrijk presenteert rapport over corona in Ischgl

Ⓒ Hollandse Hoogte

INNSBRUCK - In Oostenrijk presenteert een onafhankelijke onderzoekscommissie maandag een rapport over hoe de autoriteiten van Tirol omgingen met de corona-uitbraak in het skioord Ischgl, in het voorjaar. Volgens critici is er te weinig gedaan om wintersporters te beschermen toen het wintersportdorp uitgroeide uit tot een coronabrandhaard.