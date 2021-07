Daling coronabesmettingen verbaast Britten

Afgelopen weekend hielden Britten die de coronamaatregels zat zijn, een protest in Londen. Ⓒ REUTERS

LONDEN - Het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk daalt de afgelopen dagen net zo snel als het de weken ervoor steeg. Britse wetenschappers twijfelen over de oorzaak van de daling. Er was, sinds het grotendeels opheffen van de beperkingen vorige week, juist rekening gehouden met een verdere stijging.