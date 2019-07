’Kan de politiek wel met vakantie?’

In vier jaar tijd (2016 tot en met 2019) groeit de bevolking met zo’n 400.000 inwoners; ongeveer het huidige aantal inwoners van de provincie Zeeland. Ⓒ ANP

Hoewel onlangs nog een afname van het aantal immigranten en de bevolkingsgroei werd verwacht, is volgens hoogleraar demografie Jan Latten de achttienmiljoenste inwoner snel in zicht. „De demografische ontwikkeling noodzaakt tot debat over een gewenste koers van Nederland.”