LIVE | Wie in 1997 of 1998 is geboren, kan afspraak voor coronaprik maken

11.31 - Britse regering wil vaccinatieplicht voor zorgpersoneel

De Britse autoriteiten gaan werknemers in Engelse verpleeghuizen voor ouderen verplichten om zich te laten inenten tegen het coronavirus. Bronnen zeggen tegen de BBC dat de regering dat nieuwe beleid waarschijnlijk binnen enkele dagen formeel gaat aankondigen. Medewerkers die niet ingeënt willen worden, riskeren overplaatsing of ontslag.

Het blijft mogelijk niet bij een vaccinatieplicht voor verpleeghuispersoneel. De regering overweegt vaccinaties verplicht te stellen voor iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Een regeringsbron zegt tegen de BBC dat dergelijke regels zijn bedoeld om levens te redden. Medewerkers die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden, vallen niet onder de nieuwe regelgeving.

Zo’n vaccinatieplicht ligt erg gevoelig. Zorgorganisaties hebben gewaarschuwd dat het nu al lastig is om aan voldoende personeel te komen. Ze vrezen dat medewerkers straks opstappen vanwege de vaccinatieplicht. De krant The Guardian voorspelt dat de regering ook een juridisch gevecht tegemoet gaat. Zorgmedewerkers zullen vermoedelijk voor de rechter aanvoeren dat ze het recht hebben om zelf te bepalen wat er met hun lichaam gebeurt.

11.18 - Ook Belg kan voor het eerst op pad met Europese coronareispas

België heeft woensdag de eerste coronacertificaten verstrekt die reizen door de Europese Unie gemakkelijker moeten maken. Een aantal EU-landen accepteert de reispas al, waarmee de drager kan laten zien dat hij of zij is ingeënt, negatief is getest of de ziekte heeft doorstaan en daardoor is beschermd.

Het certificaat, dat met een QR-code werkt, kan sinds woensdagochtend worden gedownload of op papier worden aangevraagd. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, was een van de eersten. Ze begint woensdag aan een reis langs EU-landen om hun aanvraag voor geld uit het coronaherstelfonds te bespreken en gaat het certificaat dan meteen uitproberen.

„Ik ben heel nieuwsgierig om uit te proberen en te weten te komen hoe dit certificaat zal werken”, zei Von der Leyen. Ze gaat eerst naar Portugal. Daarna volgt Spanje en later deze week volgen Griekenland, Denemarken en Luxemburg.

De Belgische overheid benadrukt dat de EU-regels waarop het certificaat berust pas op 1 juli ingaan. Sommige EU-landen kunnen het certificaat al wel uitlezen en accepteren dat ook als bewijs, maar dat geldt nog niet voor iedereen op elk moment. Hoewel reizigers het in de praktijk dus al kunnen gebruiken, kunnen zij daarop nog niet in alle gevallen rekenen, legt een woordvoerder uit.

10.22 - Thuiswerkverplichting vervalt eind deze maand in Duitsland

De Duitse thuiswerkverplichting vervalt aan het einde van de maand. De rechterhand van de Duitse bondskanselier Merkel, kabinetschef Helge Braun, heeft tegen het blad WirtschaftsWoche gezegd dat het één van de verplichtingen is uit de noodwet die de centrale regering in april afkondigde tegen de coronapandemie, en die noodwet geldt tot 30 juni.

Angela Merkel noemde dat de noodrem, omdat volgens haar de deelstaten nalieten doelmatig de verspreiding van het virus tegen te gaan en daarom moesten de ingezette versoepelingen gestopt worden. Nu het veel beter gaat wordt Merkels 'noodrem' niet verlengd en vervallen de extra maatregelen inclusief de thuiswerkverplichting.

09.45 - Partijgenoten Johnson: dit moet laatste verlenging lockdown zijn

De geplande verlenging van de lockdown in Engeland zorgt voor grote onvrede binnen de Conservatieve Partij van premier Boris Johnson. Veel conservatieve parlementariërs hebben duidelijk gemaakt dat het de laatste keer is dat ze de regering zullen steunen bij zo'n stemming, zeggen ingewijden.

De regering stelde begin dit jaar een strenge lockdown in en heeft die de afgelopen maanden stapsgewijs versoepeld. Johnson had gehoopt op 21 juni de laatste beperkingen te kunnen schrappen. Die datum was in Britse media al bestempeld tot 'Vrijheidsdag', maar deze week bleek dat de premier een volledige heropening van de samenleving nog niet aandurft.

De regering maakt zich zorgen over de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus, die voor het eerst is opgedoken in India. Johnson laat de lockdown met vier weken verlengen zodat miljoenen extra Britten een tweede dosis kunnen krijgen van een coronavaccin. Zo kunnen volgens hem mogelijk duizenden levens worden gered.

08.55 - Wie in 1997 is geboren, kan afspraak voor coronaprik maken

De laatste groepen volwassenen krijgen deze dagen een uitnodiging voor vaccinatie tegen het coronavirus. Mensen uit 1997 en 1998 kunnen vanaf woensdag een afspraak maken voor vaccinatie tegen het coronavirus. De jongsten in deze groep zijn nog 22, de oudsten hebben net hun 24e verjaardag gevierd. Zij krijgen, net als andere twintigers en dertigers, het coronavaccin van Pfizer/BioNTech of dat van Moderna.

Eerder deze week werden mensen uit 1994, 1995 en 1996 al uitgenodigd, en vorige week waren mensen uit 1985 tot en met 1993 aan de beurt. Als er geen problemen opdoemen, duurt het nog een paar dagen voor de laatste volwassenen zijn uitgenodigd. Deze mensen zijn geboren in 2003. Het kabinet hoopt dat voor half juli elke volwassene die dat wil een eerste prik heeft gehad.

Volgens het coronadashboard van de overheid zijn er tot nu toe zo'n 12,6 miljoen prikken gezet. Daar zitten eerste en tweede prikken bij.

Eind juni moeten de eerste kwetsbare kinderen van 12 jaar en ouder worden uitgenodigd. Het kabinet besloot woensdag dat zij ook in aanmerking komen voor vaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld jongeren met immuunziektes, kanker, longproblemen, obesitas of het syndroom van Down. Als zij besmet raken, is de kans dat zij er ernstig ziek van worden groter dan bij hun leeftijdsgenoten. Bovendien moesten zij het afgelopen jaar meer dingen mijden om besmetting te voorkomen. Na vaccinatie kunnen zij weer een sociaal leven opbouwen. Sommige gezonde kinderen kunnen ook een prik krijgen, wanneer iemand bij hen in huis ernstig ziek is of grote medische risico's loopt. Het gaat waarschijnlijk om 60.000 tot 100.000 jongeren en volgens de overheid zal dit geen grote gevolgen hebben voor de rest van de vaccinatiecampagne.

07.35 - New York: ’Tijd om terug te keren naar ons oude leven’

New York schrapt vrijwel alle maatregelen die verspreiding van het coronavirus moesten tegengaan. De Amerikaanse staat gold vorig jaar nog als een coronabrandhaard, maar inmiddels heeft ruim 70 procent van de volwassen inwoners er minstens één dosis gehad van een coronavaccin. Gouverneur Andrew Cuomo zei dinsdag dat het tijd is om „terug te keren naar ons oude leven.”

Het besluit betekent volgens lokale media dat bioscopen weer kunnen volstromen en dat tafels in restaurants niet meer op ruime afstand van elkaar gezet hoeven te worden. Ook het controleren van de lichaamstemperatuur van mensen die gebouwen binnengaan behoort tot het verleden. Sportcentra, kappers en andere bedrijven zijn ook niet meer verplicht om klanten te vragen hun contactinformatie achter te laten.

Cuomo sprak over een „belangrijke mijlpaal.” Ondanks die jubelstemming zijn de autoriteiten niet onverdeeld tevreden over het verloop van de vaccinatiecampagne. In stadsdelen als de Bronx en Brooklyn in de stad New York blijft de vaccinatiebereidheid onder de bevolking achter.

New York viert met een vuurwerkshow dat zeventig procent van de bevolking een vaccin heeft gekregen. Ⓒ Reuters

De autoriteiten proberen twijfelaars met allerlei speciale acties ervan te overtuigen om zich toch te laten inenten. Zo wordt een priklocatie geopend in het Empire State Building. Mensen die zich daar laten inenten, mogen daarna gratis naar het observatieplatform op de 86e verdieping van de beroemde wolkenkrabber. Kaartjes kosten normaliter tientallen dollars.

Ook op andere plaatsen in het land worden coronamaatregelen geschrapt. De VS hebben met circa 600.000 overleden patiënten wereldwijd het hoogste dodental door de pandemie gemeld, maar behoren internationaal ook tot de koplopers op vaccinatiegebied. Californië, waar 72 procent van de volwassenen zeker één vaccindosis heeft gehad, trok dinsdag ook vrijwel alle coronamaatregelen in. Gouverneur Gavin Newsom noemde dat „heropeningsdag.”

07.05 - ’Top VWS wist dat Van Lienden loog over distributiedeal met KLM’

De top van het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging met de stichting Hulptroepen van Sywert van Lienden in zee, terwijl men wist dat er was gelogen over een distributieketen zonder winstoogmerk die Van Lienden had opgezet met KLM voor het invliegen van mondkapjes. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money.

Eind maart 2020 zette het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met luchtvaartmaatschappij KLM een luchtbrug op tussen China en Nederland. De inkooporganisatie en KLM spraken af dat die verbinding uitsluitend zou worden ingezet voor de overheid en niet voor de stichting van Van Lienden. Toch liet Van Lienden meermalen onterecht weten zaken te doen met de KLM. „In elke presentatie werd KLM genoemd. Van Lienden heeft lang geclaimd dat KLM een partner was”, zegt VWS-topambtenaar Mark Frequin.

De top van VWS wist dat de claim van Van Lienden vals was. Toch dreigde zijn stichting een concurrent van het LCH te worden, in de ogen van de toen verantwoordelijk minister Martin van Rijn (Medische Zorg): „Hij vreesde dat het LCH en de Hulptroepen van Van Lienden tegen elkaar gingen opbieden en zo de prijzen nog verder zouden opdrijven”, aldus Frequin.

De Tweede Kamer wil dat Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel de 28 miljoen euro die ze verdiend hebben met de mondkapjesdeal, teruggeven aan de belastingbetaler.