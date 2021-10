Verdachte Laatste Wil: zelfdodingsmiddel naar jongeren vreselijk

Hij reageerde daarmee op tv-beelden die werden getoond van de ouders van Ximena, die in 2018 op 19-jarige leeftijd een einde maakte aan haar leven met zelfdodingspoeder terwijl ze psychische klachten had. Wel stelt Van Wijk dat hij in de praktijk heel weinig te maken heeft met jongeren. „Ik heb te maken met honderden, duizenden ouderen.” Volgens hem steunen miljoenen mensen de gedachte van een levenseinde in eigen regie.

Wel ziet Van Wijk „het dilemma, dat je te maken krijgt met mensen die je eigenlijk niet zou moeten hebben.” Hij zegt in Op1 dan ook het liefst met deskundigen die gaan over psychiatrische patiënten, jongeren met een probleem, in gesprek te gaan „om dit soort vragen op te lossen.”

Hoewel Van Wijk op vrije voeten is, is hij nog steeds verdachte. Het OM verdenkt hem ervan dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft. Het onderzoek begon na een aantal recente gevallen van zelfdoding, meldde het OM eerder. Om hoeveel gevallen het gaat wil justitie nog niet kwijt, ook niet waar en wanneer deze zich voordeden.

Volgens Van Wijk hebben hij en de organisatie altijd „binnen de wet gehandeld.” Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013 en wil het naar eigen zeggen binnen het geldende recht mogelijk maken dat mensen op een waardige en veilige manier een einde aan hun leven kunnen maken.

Zes mensen overleden

In juli arresteerde de politie een 28-jarige man uit Eindhoven op verdenking van het verkopen van ’zelfmoordpillen’ aan honderden mensen. Hij was lid van Coöperatie Laatste Wil. Volgens justitie zijn tenminste zes mensen overleden aan het door de man verstrekte middel. In augustus stopte Coöperatie Laatste Wil met zogenoemde huiskamerbijeenkomsten, omdat de organisatie signalen had gekregen dat leden elkaar mogelijk levensbeëindigende middelen zouden verstrekken.