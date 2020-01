Vakbonden slaan handen ineen

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Tien vakbonden bij politie, justitie en defensie gaan officieel samenwerken. Ze doen dat in de donderdag formeel opgerichte Coalitie voor Veiligheid (CVV). Het doel van het samenwerkingsverband is de overheid zo goed mogelijk over veiligheidsvraagstukken gevraagd en ongevraagd adviseren.