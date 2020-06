Juni bijzonder warm en zonnig, maar ook nat

Ook is deze juni vrij zonnig met landelijk gemiddeld 228 uur zon tegen 201 normaal. De neerslagsom komt gemiddeld over het land uit op circa 85 mm. Normaal valt in juni 68 mm. Dat meldt Weeronline.

Veel warme en zomerse dagen

Maar liefst 21 keer werd een warme dag genoteerd met 20 graden of meer in De Bilt. Slechts 11 jaren telden nog meer officiële warme dagen. Het record staat op 27 en is in handen van 1930 en 2003.

Juni kende dit jaar tien zogenaamde mooi-weerdagen, waar zes normaal is. Een mooi-weerdag is gedefinieerd als een dag waarop de temperatuur hoger is dan normaal, er minder dan 0,2 mm neerslag valt en de zon meer dan 50% van de tijd schijnt. Vooral in Zeeland was het veel zonniger dan gebruikelijk met in Vlissingen ruim 260 zonuren tegen 216 normaal. In het oosten en noordoosten kwamen vaker wolken voor, maar scheen de zon alsnog zo’n 15-20 uur meer dan normaal.