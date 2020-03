Tien weken cel voor coronahoester

De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden aan de Oegstgeesterweg in Leiden omdat agenten het vermoeden hadden dat hij onder invloed reed. Ze zagen zijn auto slingeren. „Het was inderdaad een beetje slordig rijgedrag”, erkende C. „Ik had een glaasje wodka op.”

Toen C. eenmaal aan de kant stond, hoestte hij opzettelijk in het gezicht van beide politiemannen, waarbij hij meldde corona te hebben en hen er bewust mee te willen besmetten. Daar heeft hij inmiddels spijt van, stelde hij tijdens de zitting. „Het gebeurde in de emoties, omdat ik een beetje hardhandig tegen de auto aan gedrukt werd. Ik heb juist respect voor het werk dat ze doen.”

De man werd daarop vastgezet en moest vrijdag direct voor de politierechter verschijnen. Het OM had ’slechts’ een celstraf van 5 weken, waarvan 2 voorwaardelijk, geëist, plus een ontzegging van zijn rijbevoegdheid voor 10 maanden.

De rechter ging over tot een zwaardere straf, gezien het verleden in verkeersdelicten van C. en het feit dat hij geen enkel respect tegenover de politieagenten – hulpverleners – getoond heeft. „U zegt wel dat u respect heeft, maar het blijkt niet uit uw daden.” Uiteindelijk veroordeelde de rechtbank hem wegens ’bedreiging met mogelijk zwaar lichamelijk letsel tot gevolg’ en het niet meewerken aan een bloedonderzoek en blaastest.

