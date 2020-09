Parlement Israël akkoord met beperking demonstraties

De wet, die werd aangenomen met 46 stemmen voor en 38 tegen, was bedoeld als onderdeel van een pakket maatregelen dat vrijdag al werd goedgekeurd. Maar het debat over de nieuwe regels werd uitgesteld omdat de regering-Netanyahu moeite had er een meerderheid voor te krijgen.

De nieuwe wet verbiedt het Israëli’s om verder dan 1 kilometer van huis te demonstreren en is onderdeel van de tweede lockdown die op 18 september in Israël inging. Ondanks die lockdown gingen de afgelopen dagen duizenden mensen de straat op om tegen Netanyahu te demonstreren.

Fraude

Netanyahu is verwikkeld in een corruptieproces. Hij is aangeklaagd wegens fraude, kwade trouw en omkoping. Hij ligt verder onder vuur wegens zijn aanpak van de coronacrisis. Tot nog toe kwamen ruim 1500 Israëliërs door het uit China afkomstige virus om.