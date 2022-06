Dronken jongeren verstoren bruiloft op feestlocatie Thorn: ’Ik zag stoelen door de lucht vliegen’

Buitenland

Tiener omgekomen en meerdere mensen neergeschoten op muziekfestival in Washington

„Meerdere mensen” zijn neergeschoten in de buurt van het Moechella muziekfestival in Washington zondag. Volgens lokale media is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Een politieagent is in stabiele toestand in het ziekenhuis opgenomen.