Chan Santokhi: Bouterse kan niet uitgeleverd worden

Het bericht komt nadat BNR woensdag meldde dat Santokhi tijdens een interview met de zender zou hebben gezegd daar wel open voor te staan. Volgens Santokhi heeft de journalist van BNR „oneigenlijke conclusies” getrokken uit „hetgeen hij heeft gezegd in het interview met hem.”

De verslaggever van BNR vroeg tot twee keer toe of de VHP’er bereid is om Bouterse uit te leveren. Santokhi zei daarop zich te willen vasthouden aan de in Suriname geldende wetten en regels: „We kijken uit naar het rechtshulpverzoek van Nederland en we kijken uit naar wat het advies zal zijn van de procureur-generaal.”

De VHP-voorman zegt in de latere verklaring slechts te hebben aangegeven wat de procedure is voor uitleveringen in het algemeen en welke rol het Openbaar Ministerie en de rechtelijke macht hierin hebben. Santokhi: „Ik doe een beroep op elke Surinamer om door deze verkeerde berichtgeving niet afgeleid te worden van het doel om een beter Suriname te creëren.”

In Nederland moet Bouterse nog elf jaar uitzitten voor drugssmokkel. Vorige jaar werd hij vanwege zijn rol bij de Decembermoorden in Suriname veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Tegen die veroordeling is beroep ingesteld.