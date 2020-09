’Afschot herten niet leuk, maar nodig’

Zo reageert de dienst op de uitspraak van de Raad van State, die woensdag bepaalde dat het afschieten van overtollige herten in het Europese vogelreservaat is toegestaan. De provincie Flevoland is tevreden over de uitspraak. „We gaan nu samen met Staatsbosbeheer bekijken hoe we de doelstand van maximaal 490 edelherten in de Oostvaardersplassen kunnen halen. De doelstand gaat dit jaar waarschijnlijk niet meer lukken, want er lopen weer heel veel herten in het gebied”, aldus een woordvoerster van de provincie.

Fauna4Life, een van de dierenorganisaties die de procedure tegen het voorgenomen afschot startte is „heel erg teleurgesteld”, volgens secretaris Pauline de Jong. „Het is ongelooflijk dat de hoogste bestuursrechter onze kant van het verhaal volledig heeft genegeerd.” Fauna4Life en andere organisaties vinden dat mensen niet moeten ingrijpen in het natuurgebied, omdat het vanaf het begin juist de bedoeling was dat de natuur daar zijn eigen gang zou gaan. Maar de Raad van State noemde afschot nodig voor de bescherming van de flora en fauna.

Pretpark

Fauna4Life hoopt hun standpunt via een van de kleinere bezwaarprocedures die nog lopen nog eens voor de rechter te brengen. „Anders wordt het hele gebied ontmanteld. Het wordt een pretpark voor mensen”, aldus De Jong.