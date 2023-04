Gijzeling in antiekwinkel Berlijn: politie bevrijdt gegijzelde, dader pleegt zelfmoord

Ⓒ ANP / dpa Picture-Alliance

BERLIJN - Een speciale eenheid van de Duitse politie heeft in Berlijn even na 02.30 uur in de nacht van maandag op dinsdag een gijzeling beëindigd. Daarbij is een gegijzelde bevrijd, deze persoon is ongedeerd. Een gijzelnemer heeft zelfmoord gepleegd, meldt de politie.