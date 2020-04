Wilders noemt deal met Italië ’capitulatie’

Den Haag - De Europese deal die gisteravond werd gesloten over coronahulp voor kwetsbare EU-landen levert in politiek Den Haag vooral positieve reacties op. „Solidair, maar ook verstandig”, prijst de VVD het felbevochten onderhandelingsresultaat van minister Hoekstra (Financiën). Kritiek is er ook. PVV-leider Wilders vindt het juist helemaal niks. „Hoekstra door de pomp. Dit is geen overwinning, maar financiële capitulatie.”