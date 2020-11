Minderjarige opgepakt voor belaging cameraploeg PowNed

De jongen wilde niet gefilmd worden en besloot daarom de verslaggevers aan te vallen. Eerst gaf hij de cameraman na wat geduw een klap in het gezicht en later probeerde hij ook te schoppen. De verslaggever stak daarbij zijn hand uit om de schop af te weren. Het slachtoffer liep daarbij kneuzingen in zijn hand op, zo bleek na een bezoek in het ziekenhuis.

Bekijk ook: Cameraploeg PowNed belaagd bij Emmauscollege Rotterdam