’Dwingende geilneef Overmars stuurde dickpics’

NRC deed sinds half december onderzoek naar machtsmisbruik op de werkvloer en sprak met 11 (oud)-medewerkers van de club. Eén van de vrouwen zegt meerdere dickpicks - foto’s van een geslachtsdeel - van Overmars te hebben ontvangen. Overmars zou haar ook een berichtje hebben gestuurd met de tekst dat hij „iets voelde opkomen”.

Vrees voor consequenties

De Ajax-medewerkers die NRC sprak, willen om verschillende redenen anoniem blijven, uit vrees voor mogelijke consequenties voor hun baan. Naast gesprekken kreeg de krant inzage in Whatsappgesprekken en aanvullende en ondersteunende bronnen.

Uit de gesprekken rijst volgens NRC een beeld op van ’een cultuur waarin seksueel wangedrag kan gedijen’. Signalen van misstanden werden volgens de krant niet opgepakt.

’Haantjescultuur’

De Ajax-omgeving wordt door vrouwelijke medewerkers omschreven als een „haantjescultuur” en een „apenrots”. Ook zouden er ’stereotype grapjes’ gemaakt worden en ondergeschikte vrouwen ’veelvuldig op hun uiterlijk aangesproken’. Tijdens een borrel zag een vrouw hoe een vrouwelijke collega stiekem gefotografeerd werd door een mannelijke collega, waarna het resultaat in groepsverband werd becommentarieerd.

Overmars, bij Ajax geroemd om zijn lucratieve aankopen en transfers, blijkt volgens NRC ook een andere kant te hebben. „Binnen de club wordt al jaren op meerdere afdelingen over zijn omgang met vrouwen gefluisterd. Bij sommige medewerkers was zijn bijnaam ‘geilneef’”, zo schrijft de krant. Overmars zou zich hebben opgedrongen aan drie vrouwen. „Sommige wisten zich geen raad met zijn gedrag, hadden geen idee hoe ze moesten reageren op complimenten over hun uiterlijk of voorstellen om samen wat te drinken.”

Vrouwen voelden zich volgens NRC gedwongen om zijn appjes te beantwoorden. Na een kleine opening – een ogenschijnlijk onschuldig antwoord – beet hij zich vast. Hij wilde horen wat ze deden, met wie ze waren, wat ze aan hadden. Overmars zou daarna ’almaar dwingender’ zijn geworden en deinsde er niet voor terug foto’s van zijn geslachtsdeel te sturen.