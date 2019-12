Merkel schenkt miljoenen aan kamp Auschwitz

Het geld is bedoeld voor onderhoud van de overblijfselen van de voormalige nazikampen rond de Poolse plaats. Merkel zal bij haar bezoek een minuut stilte in acht nemen in het vroegere stammlager Auschwitz I. Daarna bezoekt ze het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau waar zij ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki zal ontmoeten.

Auschwitz geldt als het symbool voor de Holocaust. Naar schatting werden er meer dan een miljoen mensen vermoord, vooral Joden.