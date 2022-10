Goud, aandelen of crypto: door inflatie geplaagde spaarder zoekt list

Financieel

Beursblog: beurzen leveren winst weer in

Na een goede start, leveren de beurzen in de loop van de ochtend hun winst weer in. De Amsterdamse beursgraadmeter AEX staat ruim twee uur na opening weer op het niveau van begin van de ochtend. Shell is de grote verliezer na een update over tegenvallend raffinagemarges.