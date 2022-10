Premium Het beste van De Telegraaf

In Nederland Goud, aardappelen of crypto: door inflatie geplaagde spaarder zoekt list

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Jasper Kwint: „Met deze inflatie geld op een bank hebben, is compleet zinloos.” Ⓒ foto Rias Immink

Goud kopen, zilver inslaan, investeren in bitcoin en euro’s omwisselen in Noorse kronen of Zwitserse franken. Zelfs emigreren: Nederlanders doen van alles om te voorkomen dat de torenhoge inflatie hun spaargeld opeet.