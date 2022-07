FC Barcelona met invallers De Jong en Depay gelijk tegen Juventus

Ousmane Dembélé nam in Cotton Bowl beide doelpunten van Barça voor zijn rekening, Moise Kean was twee keer trefzeker namens Juventus.

Bij FC Barcelona speelde Frenkie de Jong de tweede helft en Memphis Depay viel na ruim een uur in voor Robert Lewandowski. Bij Juventus ontbrak Paul Pogba, die niet was meegereisd wegens een knieblessure.

FC Barcelona komt komend weekend in de VS nog in actie tegen NY Red Bulls, Juventus treft dan Real Madrid.

In San Francisco slaagde Real er niet in het vriendschappelijke duel met het Mexicaanse Club América te winnen. Ook daar werd het 2-2. Karin Benzema en Eden Hazard (penalty) kwamen tot scoren in Oracle Park, het stadion van honkbalclub San Francisco Giants. Club América maakte in de 82e minuut vanaf 11 meter gelijk.

De Spaanse competitie begint op vrijdag 12 augustus.