OM in hoger beroep tegen vrijspraak in zaak-kofferbakmoord

Het stoffelijk overschot van Meinema uit Klazienaveen lag in de kofferbak van zijn eigen auto. De wagen lag half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden. Hersenletsel is hem fataal geworden, nadat hij met een zwaar voorwerp op het hoofd is geslagen. O. is volgens het OM vermoedelijk de laatste persoon die contact had met het slachtoffer.

De rechtbank in Assen oordeelde donderdag dat er onvoldoende bewijzen zijn dat O. betrokken is geweest bij de moord en sprak hem daarvan vrij. Volgens de rechter zijn er te veel onduidelijkheden in de aanloop naar de moord, over het tijdstip van het overlijden en waar Meinema om het leven is gebracht. De rechtbank zette ook vraagtekens bij de omstandigheden waaronder Meinema om het leven is gebracht en hoeveel personen daarbij waren betrokken.

„Vandaag is onze zoon voor de tweede keer vermoord. Zo voelt dat. Het is een hele schok. Dit hadden we nooit verwacht”, zegt moeder Ingrid na afloop van de zitting.