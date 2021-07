Prinsessen willen coronaprik: ’Het is hún beslissing’

Het gesprek had wel wat voeten in de aarde, vermeldde de koning. „Ze hebben heel duidelijk laten weten dat het hun beslissing was. Ze willen duidelijk een bijdrage leveren. Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf maar ook voor de medemens. Maar uiteindelijk moeten mensen er zelf over beslissen.”

Máxima vermeldde dat de kinderen niet kunnen wachten om gevaccineerd te worden, omdat ze snakken naar het normale leven en dat ze weer dingen kunnen doen zoals voor de coronacrisis gebruikelijk was. Koning en koningin zijn zelf al geprikt.

De koning benadrukte dat vaccineren belangrijk is en sprak van ’licht aan het einde van de tunnel’ dat nu ook echt binnen handbereik zou zijn.

Boosheid

De aanslag op Peter R. de Vries heeft het paar zeer geraakt, benadrukte de koningin. „Wij zijn echt boos! Hoe kan dit?”, beschreef ze haar reactie, bij het gesprek met de media aan het einde van het staatsbezoek aan Duitsland. Een aanwezige redacteur van RTL Boulevard mocht als eerste een vraag stellen aan het koninklijk paar over de aanslag op haar collega, vlak na een uitzending van het programma gisteravond.