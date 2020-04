Forse daling aantal coronapatiënten op ic: ’Snelle daling waar we op hoopten’

Tijdens die bijeenkomst bleek uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care met maar liefst 71 afgenomen is van 1158 naar 1087. Het was voor de tiende dag op rij dat het aantal ic-patiënten daalde en eveneens de grootste afname in de coronacrisis. Het oude ‘record’ lag op 35 (dinsdag 14 april). Maandag nam het aantal al met 18 af. Tegelijkertijd lagen er minder Nederlandse coronapatiënten op de Duitse intensive care (van 50 naar 48) door terugplaatsing.

,,Dit is eindelijk de snelle daling waar we al eerder op hoopten”, reageert een opgeluchte Kuipers. Hij steunt dan ook het OMT-advies om basisscholen en kinderopvangcentra weer langzaam op te starten met kleine groepen en jongeren meer ruimte te geven om te sporten. ,,Ook omdat de RIVM-inschatting is dat het relatief weinig invloed heeft op de ic-opnames. We rekenen erop dat we dit aankunnen.”

Kortere ligduur

Tegelijkertijd schreef het OMT in het uitgebrachte advies wel dat het systeem om het precieze effect van versoepeling te monitoren nog uitgewerkt moet worden. Volgens Bas Leerink van het LCPS zal er daarbij onder meer gekeken worden naar de ontwikkeling van de ziekenhuisopnames. ,,Als die weer snel stijgen, moeten wij ons op de ic ook weer extra voorbereiden.” Daarnaast kunnen contactonderzoek en de OVLG-app, waarin gebruikers kunnen melden hoe ze zich voelen en verdachte situaties gedetecteerd worden, helpen. ,,Maar dat laatste kan pas werken als het landelijk gebruikt wordt”, zegt Leerink.

Ook is er perspectief op een kortere ligduur van coronapatiënten op de ic. Die is momenteel gemiddeld 20 dagen. Door echter gericht korter werkende slaapmiddelen toe te dienen, kan dat iets gaan dalen, mogelijk naar 18 dagen. Kuipers sprak van een positieve ontdekking. ,,Dat is in de toekomst inderdaad een reëel scenario, al is er momenteel nog een schaarste aan kortwerkende middelen, dus daar werken we hard aan.”

Niet-coronapatiënten

Het aantal niet-coronapatiënten op de ic is intussen wél toegenomen. Terwijl dat de afgelopen weken gemiddeld steeds rond de 350 lag, is het getal inmiddels gestegen naar 390. Kuipers: ,,Het klinkt gek, maar dat is een positieve ontwikkeling, omdat dit aantoont dat mensen die dringende zorg nodig hadden en daar eerst wegens de drukte niet terecht konden dat nu wel kunnen.”

Volgens Kuipers betekent dat echter wel dat het nog lang gaat duren voordat de ic-bezetting weer op een normaal niveau komt. ,,Want het zou goed kunnen dat er straks duidelijk meer dan 500 niet-coronapatiënten (het oorspronkelijk gereserveerde aantal in de coronacrisis) op de ic komen te liggen door de ontstane ruimte, zolang het aantal coronapatiënten tenminste niet opnieuw toeneemt.” De totale ic-capaciteit bedraagt 2400.