Ollongren biedt inkijkje: ’functie elders’ voor Omtzigt

Dat is te zien op een foto van Ollongren die na haar positieve coronatestuitslag snel het Binnenhof verlaat. Onder haar arm geklemd heeft ze een dossier, met bovenop een papier waarop de ’aandachtspunten’ voor de tweede ronde gesprekken met Rutte en Kaag te lezen zijn. Die gesprekken gaan niet door, nu Ollongren corona heeft. Het is onduidelijk uit welke hoek de aandachtspunten komen.

De verkenners hebben als derde partij het CDA op het oog, blijkt uit het document, maar hebben wel zorgen om Omtzigt, het oververmoeide Kamerlid en nummer 2 van de partij. ’Positie Omtzigt, functie elders’, is een zeer opvallend aandachtspunt. Op het Binnenhof vallen al langer zorgen te horen om de stabiliteit van het CDA, ook vanwege de positie van Omtzigt.

Ollongren heeft ook ’keuze Hoekstra, post kabinet’ en ’onderhandelingsstijl Hoekstra’ als aandachtspunten meegekregen.

Het is in de eerste ronde gesprekken blijkbaar ook opgevallen dat GL en PvdA zich al voorzichtig van elkaar los aan het weken zijn. ’Linkse partijen houden elkaar niet echt vast’, valt te lezen. De steun van die partijen zou zomaar hard nodig kunnen zijn, want voor een minderheidskabinet is ’weinig echt enthousiasme’, valt te lezen. Een meerderheid in de Eerste Kamer, waarvoor al snel 5 partijen nodig zijn, is daarentegen ’voor niemand een must’.