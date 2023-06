Commotie om reclame voor havermelkijs in Amsterdam: ’Tast beschermd stadsgezicht aan’

Op papier leek het wel het enige dat nog ontbrak in Amsterdam: havermelkijs. Softijs, maar dan zonder koemelk. Gewoon vanille, of toch met matcha-smaak. Maandag opent havermelkgigant Oatly een tijdelijke winkel op de hoek van de Prinsengracht en de Westerstraat. Toch is niet iedereen er blij mee.

Afbreuk

De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad roept het stadsdeel Centrum op om in te grijpen. Op de tijdelijke winkel zijn namelijk opvallende muurschilderingen aangebracht en uit een raam op de eerste verdieping steekt een gigantisch softijsje. Reclame die afbreuk doet aan het beschermd stadsgezicht, concludeert de vereniging.

Stadsdeel Centrum laat weten dat het handhavingsverzoek is ontvangen. „Dat wordt nu in behandeling genomen. Daaruit zal blijken of dit mag of niet”, zegt een woordvoerder. Amsterdammers die wél uitkijken naar havermelkijs, hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. „De ijswinkel mag bedrijf blijven voeren.”

Chilivlokjes

Het pr-bureau achter de pop-upstore zegt dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd, maar dat die volgens de gemeente Amsterdam helemaal niet nodig was. „Het gebouw wordt overgeschilderd in originele staat aan het eind van de zomer”, aldus een medewerker.

De winkel opent maandag en is dan tot eind augustus elke dag te bezoeken. Er zullen ook speciale toppings te beleven zijn, zoals chilivlokjes.